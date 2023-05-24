اليوم السابع
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فوضى جديدة فى حركة السكك الحديدية ببريطانيا خلال يونيو بسبب الإضرابات

الأربعاء، 24 مايو 2023 03:00 م
فوضى جديدة فى حركة السكك الحديدية ببريطانيا خلال يونيو بسبب الإضرابات اضرابات بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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يواجه ركاب السكك الحديدية فوضى سفر جديدة خلال النصف الأول من يونيو بعد إعلان النقابات عن إضرابات جديدة، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية. 
 
وأوضحت الصحيفة أن أعضاء اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل  (RMT) سيخرجون فى  جميع أنحاء إنجلترا يوم الجمعة 2 يونيو.
 
ويشمل الإضراب 20 ألف عامل سكك حديدية في 14 مشغل قطار ، بما في ذلك موظفو المحطة ومديرو القطارات وعمال التموين.
 
واعتبرت الصحيفة أن هذا يعني مزيدًا من الاضطراب للركاب الذين تأثروا بالفعل بالإضرابات المخطط لها لنقابة سائقي القطارات "آسليف" في نفس الأسبوع. 
 
نصائح للسفر أثناء إضرابات القطارات
وحذرت شركة السكك الحديدية الوطنية الركاب من توقع حدوث "اضطراب كبير" خلال أيام الإضراب ، والتي من المرجح أن تؤدي إلى خدمات قليلة أو معدومة عبر مناطق واسعة من شبكتها.
 
من المحتمل أيضًا أن تتعطل خدمات القطارات وتبدأ في وقت لاحق من اليوم التالي مباشرة.
 
ولا يزال مشغلو القطارات يقيّمون كيف ستؤثر الإضرابات على قدرتهم على تشغيل الخدمات في كل يوم من أيام الإضراب ، مما يعني أن الركاب قد يضطرون إلى الانتظار لفترة أطول لمعرفة ما إذا كانت رحلات معينة قد تأثرت أم لا.
 
ونصحت شركة السكك الحديدية الوطنية الركاب بالتحقق من كل تاريخ إضراب، والحصول على أحدث المعلومات حول الوصول والمغادرة.
 
وينظم سائقو القطارات أربعة أيام من الإضراب في الأربعاء 31 مايو والجمعة 2 يونيو والسبت 3 يونيو كما سيتم أيضًا حظر العمل الإضافي على سائقي قطارات نقابة "آسليف - والذي قد يؤدي إلى إلغاء في اللحظة الأخيرة – في الخميس 1 يونيو.
 
وأوضحت الصحيفة أن هذه المواعيد المتعلقة بالإضراب ف السكك الحديدية تعني أن الحركة ستكون في حالة من الفوضى طوال إجازة منتصف العام الدراسية والتي تستغرق أسبوعًا تقريبًا في الشهر المقبل.
 
 

اضرابات بريطانيا

المملكة المتحدة

اضرابات القطارات فى بريطانيا

السكك الحديدية فى بريطانيا

اضراب السكك الحديدية فى بريطانيا

ريشى سوناك



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