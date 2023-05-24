طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى العلوم والتربية الفنية

كتبت – مرام محمد

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو الحالي، امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يوم السبت الماضي الموافق 20 مايو وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 مايو الحالي، وذلك بمشاركة حوالي 188 ألف طالب وطالبة مقسمين على 686 لجنة وعدد 2 لجنة للحالات الخاصة على مستوى المحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية، حيث تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والإنارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.

وأشار إلى أنه قد روعى تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية والتي لا تتعدى 20 طالبا داخل كل لجنة فرعية وذلك للحفاظ على المسافات الأمنه بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.

وأكد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، موجهاً برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة.

ومن جانبه، نبه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان حتى وإن كانت مغلقة، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشددا على تطبيق أقصى عقوبة لمحاولات الغش في الامتحانات.

وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديرى العموم بعدم دخول أى طالب اللجان بعد الساعة التاسعة والربع حرصًا على انتظام العملية الامتحانية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.