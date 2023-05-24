اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 04:44 ص
أكرم القصاص
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طلاب الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحان العلوم.. ودراسات اجتماعية للابتدائى

الأربعاء، 24 مايو 2023 04:00 ص
طلاب الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحان العلوم.. ودراسات اجتماعية للابتدائى امتحانات- ارشيفية
كتب لؤى على

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يؤدى طلاب إتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية امتحاناتهم اليوم الاربعاء 24 مايو فى مادتى الدراسات الاجتماعية والحاسب الالى.
 
ونوهت إدارة الامتحانات إلى إضافة نصف ساعة عن زمن الإجابة الأصلى للتلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، على أن يمتحن التلاميذ المبصرون شفهيا فى حفظ القرآن الكريم، ويمتحن التلاميذ المكفوفون شفيهًا فى المواد المقررة عليهم، على أن يكون امتحان مادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة.
 
كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية اليوم الاربعاء 24 مايو مادتى اصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة و العلوم.
 
ونوهت إدارة الامتحانات إلى أن الطلاب المبصرون يمتحنون شفهيًا فى حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص.
 
ويؤدى طلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الإعدادية، ،اليوم الاربعاء  24 مايو امتحان اصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة.
 

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الشهادة الاعدادية

الشهادة الابتدائية



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