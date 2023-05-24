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طقس غد حار نهارا معتدل ليلا وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأربعاء، 24 مايو 2023 01:57 م
طقس غد حار نهارا معتدل ليلا وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 33 درجة الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقسا معتدلا فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية الغربية، معتدلا ليلا على باقى الأنحاء.
 
ويتوقع أن يشهد الطقس غدا نشاط رياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى أحيانا، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى  27 درجة  .
 
وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.
 
وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

 


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