اليوم السابع
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طرق السلام.. فعاليات ثقافية تنظمها سفارة فرنسا حول التراث الدينى فى القاهرة

الأربعاء، 24 مايو 2023 02:16 م
طرق السلام.. فعاليات ثقافية تنظمها سفارة فرنسا حول التراث الدينى فى القاهرة سفير فرنسا بالقاهرة
كتبت: هناء أبو العز

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ينظم المعهد الفرنسي في مصر وسفارة فرنسا وشركاؤها المصريون، من السبت 27 إلى الثلاثاء 30 مايو، فعالية ثقافية بعنوان "طرق السلام" وهي عبارة عن سلسلة من البرامج الثقافية التي تدور حول التراث الديني في المدينة تشمل نقاشات وحفلات موسيقية وعروض وأنشطة مفتوحة للجمهور ومنها زيارات مواقع دينية فريدة.
 
ونشرت السفارة الفرنسية في بيانها أنه غالب بن شيخ، رئيس جمعية إسلام فرنسا، الذي سيزور مصر بهذه المناسبة، سيلقى الكلمة الافتتاحية.
 
ومن خلال برنامج "طرق السلام"، يطلق المعهد الفرنسي حواراً غير مسبوق حول التراث الديني في المدينة، سواء من الناحية المادية حيث يتعلق بالتصميمات المعمارية أو الأماكن التاريخية أومن الناحية الروحانية كالموسيقى والثقافة الشعبية.
 
يتناول برنامج هذه الفاعلية من العديد من المبادلات تبدأ بندوة افتتاحية  غالب بن شيخ، حول الأفق المعاصرة للإسلام في فرنسا وحوارات حول التراث وحول التصوير الفني الذي يمثل كل ما هو ديني وشخصية النبي إبراهيم. 
 
ويطرح شركاء المعهد الفرنسي زيارات مصحوبة بمرشدين للأماكن التاريخية بالمدينة: من مسجد الإمام الشافعي، الذي تم بنائه حول مقبرة هذا الفقيه المؤسس لإحدى المدارس الفقهية الأربعة الكبرى، إلى كنسية سان سيمون، وهي زيارة يقودها النحات ماريو، وأيضا زيارة عدد من المعابد اليهودية، المغلقة تقليديا، ومنها المعبد اليهودي بمصر الجديدة الذي سيستضيف عرض الفيلم الوثائقي "يهود مصر"، بحضور مخرج الفيلم، أمير رمسيس.
 
من جهة أخري، سيتم تنظيم حفلين موسيقيين بالمعهد الفرنسي في مصر، بمشاركة فرقة "رسالة السلام"، والثنائي داليا فريد-رنا حجاج من أجل تقديم عروض فريدة من نوعها تركز على دور الموسيقى في نقل التراث الروحي.
 
 

طرق السلام

غالب بن شيخ

المعهد الفرنسى

الامام الشافعى



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