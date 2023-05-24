ضبط 69 مخالفة تموينية فى حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية: محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة على عدد من المنشآت لضبط المخالفين، حيث تشكلت مجموعة من الحملات اليوم الأربعاء بمشاركة على حسن وكيل المديرية، ومحمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، ومصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

أسفرت الحملات التى توجهت إلى المطرية، بلقاس، بندر المنصورة، ميت غمر، السنبلاوين عن ضبط 69 مخالفة تموينية، حيث تم تحرير 16 محضر نقص وزن، و14 محضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحضر عدم وجود سجل تفتيش، و2 محضر تصرف فى دقيق بقيمة 14 شيكارة، ومحضر عدم وجود قائمة بيانات، و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

جاءت نتائج الرقابة على الأسواق بتحرير 24 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر ذبح خارج السلخانة، ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، والتحفظ علي 15 كجم لحم بلدى.

وأكد السيد دايرة المشرف العام علي مديرية التموين بالدقهلية، عدم التهاون مع أى مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين وأنها ستظل تمارس سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات أقرها القانون.