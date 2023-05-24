ضبط 63 طن قمح فى حملات على المزارعين المخالفين للتوريد بالإسكندرية

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، أنه تم تحرير 28 محضر مخالفة للمزارعين لعدم توريد محصول القمح، وضبط 63 طنا تم تسليمها إلى لجان استلام القمح بالصوامع، وذلك فى إطار الحملات التى تشنها مديرية الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد الدكتور نبيل الششتاوى، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، على أن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير، وتم زراعة نحو 22 ألف فدان بالإسكندرية، كما أن نسبة توريد القمح جيدة جدا لصوامع الغلال، وذلك بسبب قرارات الدولة من وزارة الزراعة ووزارة التموين والقيادة السياسية، والتى أدت إلى سهولة إجراءات التوريد، وتشجيع المزارعين، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة مع المزارعين، وأكد على أن وعى الفلاح أدى إلى توريد محصول القمح إلى الدولة، خاصة مع زيادة سعر توريد أردب القمح وهو سعر أرضى الفلاحين.

وأكد على أن الإسكندرية اتبعت السياسية الصنفية التى تناسب طبيعة المناخ لمحافظة الإسكندرية، حيث أن لكل محافظة أصناف من القمح تعطى إنتاجية وفيرة وفق طبيعة المناخ، وبالنسبة إلى محافظة الإسكندرية لدينا صنف سخا 95 وجيزة 171، ومصر 3 وهى أصناف مقاومة للأفات وأعطت وفرة إنتاجية وحبة كبيرة من القمح، مؤكدا على أن محصول القمح مبشر هذا العام.

يذكر أنه تم تشكيل عدد سبعة لجان لاستقبال الاقماح بالسعات التخزينية السابقة مكونة من 6 أعضاء، عضو من مديرية التموين رئيسا"، عضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عضو من مديرية الزراعة، عضو من الجهة المسوقة (أمين العهدة)، عضو من الجمعية القبانية، عضو من البورصة السلعية.

وتستقبل لجان استلام القمح توريد الأقماح بدء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء يوميا، ويتابع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أمانى حلمى وفريق العمل التابع لها فعاليات لجان التوريد يوميا وتجميع البيانات وكميات التوريد تحت قيادة غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بالمديرية برئاسة السيد وكيل الوزارة لمتابعة موقف التوريد والعمل على إزالة أى معوقات تواجه عمليات التوريد.