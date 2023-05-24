ضبط 318 طن قمح محلي استلمها مواطنون بالدقهلية بدون تصريح من التموين

أسفرت حملات تموينية بالدقهعلية عن ضبط 318 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعها بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين، مخالفاً القرار الخاص بتنظيم وتداول القمح بالمحافظات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقرر المحافظ إحالة كافة المحاضر التي تم تحريرها بالمخالفات والمضبوطات للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية، بناء على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين، في هذا الشأن وقد وجه "مختار" لوكيل وزارة التموين بضرورة متابعة تصرفات النيابة في جميع القضايا والمحاضر المحررة في هذا الشأن.

وفي ذات السياق أكد المحافظ ضرورة قيام مديرية التموين بالدقهلية لتوعية التجار والمزارعين بالمشاركة الفعالة في توريد القمح لزيادة معدل التوريد من الأقماح المحلية، ومساعدة الدولة في الوصول للاكتفاء الذاتي، وعدم مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لتداول القمح.

جاء ذلك فى اطار اهتمام الدولة بمحصول القمح بإعتبارة محصولا استراتيجيا، ومتابعة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لموسم 2023 لتوريد محصول القمح للشون والصوامع، والحرص على أن يكون موسم توريد ناجح بجميع المحافظات هذا العام، وتجريم التدوال للأقماح بالمخالفة للقرار للقرار رقم 67 لسنة 2023 الخاص بتنظيم وتداول القمح.