شاهد لحظات استقبال النائب العام لنظيره بدولة روسيا الاتحادية

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

استقبل النائب العام المستشار حماده الصاوي اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري إيغور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفدٍ قضائيٍ رفيع المستوى من مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية لمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية.