اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سوريا تبحث تعزيز التعاون مع مفوضية شئون اللاجئين خلال إعادة الإعمار

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:00 م
سوريا تبحث تعزيز التعاون مع مفوضية شئون اللاجئين خلال إعادة الإعمار سوريا - أرشيفية
أ ش أ

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بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري ورئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس حسين مخلوف مع رئيس بعثة المفوضية السامية لشئون اللاجئين سيفانكا دانابالا، المشاريع التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المفوضية وإمكانية تعزيزها، بما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار.


وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الجانبين ناقشا، خلال اللقاء، آلية استمرار تنفيذ برامج الاستجابة لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق بسوريا فبراير الماضي، إضافة إلى موضوع عودة اللاجئين ودعم كل ما يلزم لذلك.


وقال مخلوف "إن العمل يتم بالتعاون مع الشركاء الوطنيين بالتنسيق مع غرف العمليات المنبثقة عن اللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات المتضررة، وهذه الشراكة تتم وفق قاعدة بيانات للمستفيدين تضمن العدالة وعدم حدوث ازدواجية في تقديم أي مساعدات للمتضررين"، منوها باستمرار التعاون والتنسيق وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج المشتركة مع المفوضية.


وشدد على أن الحكومة السورية عملت على توفير متطلبات العودة الآمنة والطوعية للاجئين عبر إصدار عدد من المراسيم والقرارات والتشريعات وغيرها.


ومن جهته، أكد رئيس بعثة المفوضية السامية لشئون اللاجئين استمرار سعي المفوضية للحصول على تمويل إضافي مخصص لقطاع الإيواء للمتضررين من الزلزال، مشيرا إلى أنه تتم متابعة التنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ولجانها الفرعية بالمحافظات المتضررة والجهات المعنية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية وفق آليات العمل المتبعة.


سوريا

إعادة الإعمار

إعادة إعمار سوريا

المفوضية السامية لشئون اللاجئين



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