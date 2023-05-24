سكاى نيوز: حاكم ولاية فلوريدا يعلن ترشحه رسميا للانتخابات الأميركية عن الحزب الجمهوري

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل، أن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس يعلن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية الأميركية عن الحزب الجمهوري.

وفى وقت سابق حدد قاضى في مدينة نيويورك موعد المحاكمة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة تزوير السجلات التجارية المعروفة باسم "أموال الصمت" ليكون في 25 مارس 2024 ، وفقا لشبكة ايه بي سي.

وقالت إيه بى سي إن الرئيس السابق الذي كان حاضرا في محكمة مانهاتن امام القاضي الذي يترأس قضيته الجنائية بدا عليه الاستياء عند إعلان الموعد، وتكهنت الشبكة الأمريكية أن السبب ربما يكون تعارض التاريخ مع فعاليات الحزب الجمهوري بينما يسعى ترامب للترشح مرة اخري في محاولة لاستعادة البيت الأبيض.

وأشار القاضي خوان ميرشان سابقًا إلى أنه لا يسمح لأي شخص مرتبط بالقضية بجدولة أي شيء من شأنه أن يتعارض مع المحاكمة ، والتي قد تتضمن على ما يبدو أي ظهور في الحملة الانتخابية من شأنه أن يمنع ترامب من الظهور في المحكمة.