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سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-5-2023 فى مصر

الأربعاء، 24 مايو 2023 10:19 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-5-2023 فى مصر دولار
كتب محمد أيمن

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 24-5-2023 بالبنوك المصرية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.83 جنيه للشراء.

30.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib

"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.


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