ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الخميس، عن زينبسكي، قوله:"إنه خلال القتال على اتجاه كوبيانسك، هاجم الطيران الحربي الروسي مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي الرابع عشر المنفصل ووحدات الدفاع الإقليمية الأوكرانية".