وذكر مركز العلاقات العامة بالهيئة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن هيئة الأمن الفيدرالية قامت بتوثيق واعتراض الأنشطة غير القانونية لمهندس ومصمم بإحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في "روستوف" على نهر الدون.

وأشار المركز إلى أن المواطن الروسي المتهم قام من فبراير إلى أبريل الماضي، في إطار المراسلات على شبكة الإنترنت، بمراسلة موظف بمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية ونقل المتهم له معلومات استباقية حول مواقع المؤسسات الصناعية الدفاعية، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي، ومواقع تمركز أفراد القوات المسلحة الروسية في إقليم روستوف على نهر الدون.

وشدد على أن دائرة التحقيق في هيئة الأمن الفيدرالية الروسية قد رفعت قضية جنائية بموجب المادة 275 من قانون العقوبات الروسي بتهمة "الخيانة العظمى" التجسس، حيث يواجه المهندس الروسي عقوبة بالسجن مدى الحياة.