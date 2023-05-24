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رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "رحلة فن" بكلية الفنون للراحل هانى شاكر

الأربعاء، 24 مايو 2023 05:00 ص
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "رحلة فن" بكلية الفنون للراحل هانى شاكر الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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تنظم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان معرض "رحلة فن" للفنان الكبير ناجى شاكر 1932- 2018 ، وذلك فى تمام الساعة الثالثة ظهر اليوم الأربعاء بقاعة المرصد، بمتحف الفن المعاصر، بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.
 
ويفتتح المعرض الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، و الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة ومستشار رئيس الجامعة للفنون، والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنظم المعرض ، والفنان سامح إسماعيل المقيِّم الفنى لمتحف الفن المعاصر، وأساتذة الفنون الجميلة.
 
وكان أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ،اهتمام الجامعة الكبير بمجال الفنون والتراث الفني لفنانينا العظام، لافتا إلى أن الفنان ناجي شاكر هو من أهم مؤسسي مسرح العرائس المصري فمن لا يعرف الليلة الكبيرة، وهو ابن جامعة حلوان وكلية الفنون الجميلة ، التي تتشرف بانتماء مثل هذه القامات بها، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية.
 

 


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كلية الفنون

ايمن عاشور

جامعة حلوان

الفنان ناجى شاكر



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