رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "رحلة فن" بكلية الفنون للراحل هانى شاكر

ويفتتح المعرض الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، و الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة ومستشار رئيس الجامعة للفنون، والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنظم المعرض ، والفنان سامح إسماعيل المقيِّم الفنى لمتحف الفن المعاصر، وأساتذة الفنون الجميلة.

وكان أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ،اهتمام الجامعة الكبير بمجال الفنون والتراث الفني لفنانينا العظام، لافتا إلى أن الفنان ناجي شاكر هو من أهم مؤسسي مسرح العرائس المصري فمن لا يعرف الليلة الكبيرة، وهو ابن جامعة حلوان وكلية الفنون الجميلة ، التي تتشرف بانتماء مثل هذه القامات بها، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية.