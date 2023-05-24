رئيس جامعة القناة يتفقد مشروعات تخرج 514 طالبا وطالبة بقسم الجغرافيا بكلية الآداب

جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحفل عرض مشروعات لطلاب قسم الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية اليوم الإربعاء الموافق 24 مايو بقاعة الدكتور عادل السعدني بالمبنى" أ " بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وقبل بداية الحفل - قام الدكتور ناصر مندور بتفقد المشروعات الطلابية التى قدمها 514 طالب وطالبة، بواقع 50 طالب وطالبة بقسم المساحة، و180 طالب وطالبة بالبرنامج المميز GIS، و216 بقسم جغرافيا عام ، كما استمع رئيس الجامعة لتقرير حول الرحلة العلمية للوادي الجديد.

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بالغ سعادته واعتزازه بما شاهده بمشروعات التخرج لطلاب قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية وبرنامج الGIS والمساحة ، مشيراً إلى أن الطلاب قدموا مشروعات تخرج متميزة حول خدمات النقل فى الإسماعيلية، إعادة تدوير الألومنيوم وخدمات النقل بقنا ، كما أجرى الطلاب رفع مساحة لجامعة قناة السويس بالكامل، بالإضافة إلى مشروعات حول التنمية الزراعية فى منطقة التل الكبير .