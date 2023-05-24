رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات حفل مشروعات التخرج بكلية التربية النوعية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد اليوم الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب فعاليات حفل مشروعات تخرج طلاب أقسام التربية الموسيقية والاقتصاد المنزلى وشعبة معلم الفصل والتعليم المجتمعي التابع لقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية، والذى يقام تحت إشراف الدكتور هانى حلمى عميد الكلية، وبحضور الدكتور أكمل شوقى وكيل الكلية للدراسات العليا، الدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة رؤساء الأقسام، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وقد قدم قسم التربية الموسيقية تحت إشراف الدكتورة ريهام إيهاب زايد رئيس القسم ، تابلوهات فنية رائعة لبعض الأعمال المختلفة من الموسيقى الغربية والعربية، وفى مختلف التخصصات من خلال حفل فني بهيج اشتمل على: عزف فردي وعزف جماعي شرقي وغربي ومقطوعات عزفه على البيانو والفلوت والكمان والجيتار والاكسليفون والريكورد والقانون والعود وغناء فردي وغناء جماعي من المقطوعات العالمية والأوبرا الإيطالية.

وقد أبدع الطلاب في الحفل من خلال تدريب وإشراف نخبة من أعضاء هيئه التدريس بالقسم وهم: الدكتور هاني حسن، الدكتورة أمنيه سمير، الدكتورة أيه صلاح ، الدكتور أحمد الجوهري، الدكتورة هبه عبد الكريم، الدكتور سمر عادل، الدكتورة ايمان نظمي، الدكتورة ريهام حسن، الدكتور بيتر إيهاب عاطف، الدكتورة سلمي سالم، الدكتور رفيق رمزي، الدكتورة أميره عبد العزيز.

أعرب الدكتور عاطف حسين عن سعادته بحفاوة الطلاب وإدارة الكلية، وإعجابه الشديد بالأداء المتميز والمهارات الفنية لمشروعات التخرج التي قدمها الطلاب وجودة الأعمال اليدوية والفنية والتصويرية والفنون الاستعراضية والغنائية المختلفة، والتي أظهرها الطلاب خلال اليوم ، مما يعكس مستوى خريج لديه القدرة والكفاءة المهنية التي تجعله قادرًا على الابتكار والإبداع، والتي أظهرت المهارات المكتسبة من خلال الدراسة النظرية والعملية.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن كلية التربية النوعية من الكليات المتميزة بجميع أقسامها والتى تؤهل الطالب لسوق العمل ليبدأ مشروعه بنفسه وعدم انتظار الوظيفة، مؤكدا على أهمية الإستمرار فى تطوير نفسه وتنمية مهاراته، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

كما تفقد الدكتور عاطف حسين مشاريع التخرج لشعبة معلم الفصل والتعليم المجتمعي التابع لقسم العلوم التربوية والنفسية، من خلال بعض الأعمال اليدوية وتجميل قسم العلوم التربوية والنفسي، وعرضا تقديما للتعريف بالأعمال الطلابية بالقسم، وذلك تحت إشراف الدكتور هانم خالد رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية، كما تم تكريم الأساتذة والطلاب المشاركين فى ختام هذه الفعاليات.

وتفقد نائب رئيس الجامعة أيضا مشروع قسم الاقتصاد المنزلى والذى تم تحت إشراف الدكتورة غاده عبد الفتاح رئيس القسم، باشتراك نخبة من الأساتذة بتخصصي الملابس والإدارة، لبعض المجموعات من المشروعات الطلابية ، وهى عبارة عن تجميل الطريقة الخاصة بقاعة السيمينار بالدور الأول فى المبنى الجديد، عن طريق بعض اللوحات من خلال التطريز وبعض الأشغال اليدوية والجلد والأشغال الفنية بقسم الاقتصاد المنزلى.

ومن جانبه أكد الدكتور هانى حلمى أن هذه المشروعات هى نتاج عمل خلال العام على مدار أربع سنوات الدراسة وخاصة بالفرقة الرابعة، واستكشاف ما تم تحصيله من مهارات علمية نظرية وفنية، مشيرا أن المشروع يجعل الأستاذ يطمئن على الطالب عن مهارته وقدرته على التعامل مع الأدوات والمشغولات حسب طبيعة القسم قبل تخرجه، مشيدا بمستوى الأعمال الفنية للطلاب، ومقدما الشكر لجميع المشرفين عليها، كما أضاف سيادته أنه سيتم مواصلة الاحتفال بالمشروعات الطلابية للأقسام الأخرى خلال الأيام القليلة القادمة.