دراسة تحذر من تأثير التبغ على صحة الفم

كتبت ميرفت رشاد

عندما نفكر فى الآثار الضارة للتدخين فإننا غالبًا ما نركز على صحة الرئة، ومع ذلك، من المهم أن ندرك أن هذه العادات لها أيضًا تأثير كبير على صحة الفم، مثل انحسار اللثة وتلطيخ الأسنان وأمراض اللثة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الفم، وفى هذا التقرير نستعرض الآثار الضارة للتبغ على الأسنان واللثة وصحة الفم، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

الآثار السلبية للتبغ على الأسنان واللثة وصحة الفم بشكل عام



1. تلف أنسجة اللثة

يؤثر استخدام التبغ على كيفية تعلق أنسجة اللثة بالعظام ويضعف وظيفة خلايا أنسجة اللثة، ما يؤدى إلى تراجع اللثة وكشف جذور الأسنان وزيادة حساسية الأسنان، بالإضافة إلى ذلك يعانى المدخنون من إصلاح أبطأ للأنسجة وانخفاض تدفق الدم، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الفم وأمراض اللثة.

2. فقدان الأسنان وعظام الفك

يؤدى التدخين إلى ارتخاء الأسنان وتسريع فقدان كثافة عظم الفك، ويمكن أن يؤدى هذا فى النهاية إلى فقدان الأسنان وصعوبات فى المضغ والتحدث.

3. سرطان الفم

يزيد التدخين بشكل كبير من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من سرطان الفم، بما فى ذلك سرطان الفم واللسان والخد والشفة واللثة والمرىء، ويتعرض المدخنون لخطر أعلى بنسبة 60% تقريبًا من غير المدخنين، وكلما طالت مدة تعاطى التبغ زادت المخاطر.

4. الأسنان والآثار الجمالية

- تغير لون الأسنان واللسان: يتسبب التدخين ومضغ التبغ فى أن تصبح الأسنان صفراء اللون وفى النهاية تتحول إلى اللون البنى.

- زيادة البلاك والجير: يزيد استخدام التبغ من تراكم البلاك والجير، ما يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بالتسوس وأمراض اللثة.

- رائحة الفم الكريهة المزمنة: يساهم التدخين وتعاطى التبغ فى استمرار رائحة الفم الكريهة.

5. السجائر الإلكترونية

على الرغم من أن vaping يزيل التبغ والقطران، إلا أنه لا يزال يشكل مخاطر على صحة الأسنان، ويرتبط vaping المنتظم بمعدلات أعلى من التسوس وأمراض اللثة وحساسية الأسنان وطحن الأسنان، علاوة على ذلك يمكن أن تتسبب حوادث الحرائق بسبب استخدام السجائر الإلكترونية فى تلف الأسنان وكسور العظام.