دار العلوم بأسوان تكرم حفظة القرآن الكريم

أسوان- صلاح المسن

نظم اتحاد طلاب كلية دار العلوم جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، احتفالية طلابية، وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ابو الشيخ عميد كلية دار العلوم، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب في "تصريحات صحفية " أن هذه الاحتفالية، أقيمت في إطار ختام الانشطة الطلابية للعام الجامعي 2023/2022م، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقات الطلاب في مختلف الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية، والعمل أيضا علي تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء لدي الوطن، في ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف الدكتور محمد ابوالشيخ عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان، انه تم علي هامش الاحتفالية، تنصيب اتحاد طلاب الكلية، وتضمنت الاحتفالية أيضا تكريم الطلاب المتفوقين على مستوى الفرق الأربعة، وكذلك تكريم الأوائل في مسابقة القرآن الكريم ومسابقة الشعر العربي المديح والنثر، وجاء

من ناحية أخري،كانت قد عقدت جامعة أسوان، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم 111 برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمناقشة أعمال المجلس.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين، خلال انعقاد المجلس، استعداد جامعة أسوان، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022م، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، والعمل علي سرعة إنهاء كل كليات الجامعة من إعلان نتائج الامتحانات، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أدائها.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعلمية، من تطبيق إجراءات وقواعد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من توفير لجان مجهزة للطلاب مع توفير الرعاية الطبية خلال أيام الإمتحانات والعمل علي تشكيل الكنترولات وتوافر المراقبين للاعمال الامتحانات التي سوف تبدأ من يوم السبت القادم الموافق 27 مايو الجاري وتنتهي يوم الخميس الموافق 22 يونيو القادم 2023م.