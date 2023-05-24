خدمات إلكترونية للمواطنين بالوحدة الاجتماعية الجديدة فى مدينة الحمام

كتب -أحمد الزغبي

شهدت مدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح، افتتاح مبنى الإدارة الاجتماعية بالحمام بمساحة إجمالية 300م2 بتكلفة نحو 2 مليون جنيه، لتخدم أهالى مركز الحمام، وتضم الإدارة وحدات الحمام أول وثانى مع توفير خدمات وإجراءات التضامن الاجتماعى للمواطنين، وربطها إلكترونيا لسرعة تقديم الخدمات الى المواطنين.

كان للواء خالد شعيب محافظ مطروح افتتح مبنى الخدمات الاجتماعية خلال جولته بمدينة الحمام، يرافقه كل من فاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة الحمام، مبنى الإدارة الاجتماعية بالحمام بمساحة إجمالية 300م2 بتكلفة نحو 2 مليون جنيه لتخدم أهالى مركز الحمام، وتضم الإدارة وحدات الحمام أول وثانى مع توفير خدمات وإجراءات التضامن الاجتماعى للمواطنين وربطها إلكترونيا لسرعة تقديم الخدمات.

ووجه محافظ مطروح لرئيس مدينة الحمام بدراسة تسيير أتوبيس مشروع نقل جماعى تنقل الموظفين والأهالى إلى منطقة حفر الباطن حيث توجد الإدارة الاجتماعية للتيسير على المواطنين، وكذلك توفير مقاعد جلوس للمواطنين خلال تقديم الخدمات الاجتماعية لهم.