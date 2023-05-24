ختام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية ببنى سويف.. وبدء تقدير الدرجات غداً

بنى سويف هانى فتحى

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،على ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2022/2023 ، والتي اُختتمت " اليوم "بمادة العلوم ،حيث زاد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 61 ألف طالباً وطالبة أمام 310 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة

جاء ذلك خلال تواصل محمد عبد التواب ،وكيل الوزارة مع المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم "، حيث أشار وكيل التعليم إلى متابعته لختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية ، والتي جرى عقدها في الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري ، منوها عن تفقده " اليوم " لعدد من اللجان بمدرستى مدرستي العواونة وذكي فاضل التابعتين لإدارة تعليم اهناسيا.

وتوجه وكيل الوزارة بالشكر لكافة الأجهزة والجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق،على تعاونهم الجاد والمتميز في توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة ، والتي وجه بها "المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "، أثناء أيام الامتحانات التي جرى عقدها على مدار أسبوع كامل ، بداية من الأربعاء الماضي 18 مايو الجاري.

وأضاف وكيل الوزارة أن أعمال تقدير الدرجات ، سوف تبدأ اعتباراً من" باكر الخميس" في جميع المواد في القطاعين " أ ، ب"، حيث يشمل القطاع " أ"إدارات ( بني سويف ، ببا ، اهناسيا ) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، بإجمالي 31 ألف طالبا وطالبة والقطاع" ب"، ويضم إدارات ( الواسطى،ناصر،سمسطا،الفشن ) ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 30 ألف طالبا وطالبة.