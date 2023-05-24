حكاية "هيما "بطل العالم فى"السومو".. عشقه الشعب اليابانى وزاره السفير بمنزله بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

كابتن هيما بطل العالم في المصارعة اليابانية "السومو"، ابن محافظة الشرقية، واحد من أكثر لاعبي العالم مهارة فنون القتالية لعبة السومو، حصل علي بطولة العالم، وتلقي عروض عربية وأجنبية للتجنيس لكنه رفض، بسبب جملة لوالدته.

يقول إبراهيم عبد اللطيف لاعب منتخب مصر أو "هيما" كما يعرفه محبو السومو من دول العالم ابن 28 عاما، لـ "اليوم السابع"،إن سر تفوقه بعد توفيق الله، هي والدته السيدة مني، التي زرعت بداخله حب الوطن منذ كان طفلا صغيرا، وأن كل بطولة أشارك فيها أن يكون هدفي رفع العلم المصري، وأن يعرف العالم ومحبو السومو أن مصر بلد الحضارة، لافتا بقوله انه قبل أي مباراة يجري الاتصال بها ليسمع جملتها المعتادة "لا الله إلا الله، لنصر لمصر ياهيما" والدعاء بالتوفيق، وهي جملة لا تفارقني، خاصة حينما أتلقى أي عرض بالتنجيس، فسبق و تلقيت عروض عربية و اجنبية لكنه كان يرفضها، مؤكد أنه سيظل يلعب باسم الاتحاد مصري، لن يقبل يصارع مصري مثله في إي بطولة.

وأضاف أنه بدأ ممارسة اللعبة منذ طفولته في عام 2007، مضيفا أن الاتحاد المصري للسومو أهله للمشاركة باسم مصر في عام 2014 بدولة تايوان، بالفعل حصل على لقب بطل العالم، هو الذي كان له دفعة قوية في حياته، حيث توالت المشاركات الدولية، وتحقيق مراك متقدمة والحصول على بطولة العالم أكثر من مرة.

وأكد، أنه سبق وكرم في العديد من المحافل الدولية ومن وزير الرياضية، ولكن تكريم الرئيس السيسي، كان له إحساس مختلف، فهو أسعد أيام حياته، قائلا: الرئيس دائما يقف بالصف الرياضية والأبطال المتميزين.

ويكمل أن لعبة السومو هي لعبة قتالية ذات شعبية في اليابان، وان جماهير اللعبة هناك يعرفونه، ويلقي تشجيع كبير منهم في مبارياته مع اللاعبين غير اليابانيين، لدرجة أنه في عام 2018، فوجئ بطلب السفير الياباني بمصر، زيارته لمنزله بالزقازيق، على هامش زيارته لمحافظة الشرقية.

يذكر كابتن إبراهيم عبد اللطيف شارك في أكثر من 15 بطولة دولية، وحصل على مراكز متقدمة، منها بطولة العالم للسومو تايوان عام 2014، وحصل على المركز الثالث فردي والمركز الثالث فرق عالم، وبطولة المجر الدولية عام 2015، وحصل على المركز الأول، وبطولة العالم للسومو باليابان في عام 2015، وحصل على المركز الخامس والمركز الثاني مفتوح، والبطولة الأفريقية بالمغرب عام 2019، وحصل على المركز الثاني والمركز الثاني مفتوح، وبطولة العالم للسومو باليابان عام 2019 وحصل على المركز الثالث، وبطولة المجر الدولية مفتوح وحصل على المركز الثالث، وبطولة العالم بتايوان وحصل على المركز الثالث، وغيرها.



هيما بطل العالم في المصارعة اليابانية (1)



هيما بطل العالم في المصارعة اليابانية (2)



هيما بطل العالم في المصارعة اليابانية (3)



هيما بطل العالم في المصارعة اليابانية (4)



هيما بطل العالم في المصارعة اليابانية (5)



هيما بطل العالم في المصارعة اليابانية (6)



هيما بطل العالم في المصارعة اليابانية (7)