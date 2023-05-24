اليوم السابع
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جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس فى كلية العلوم.. صور

الأربعاء، 24 مايو 2023 06:26 م
جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس فى كلية العلوم.. صور جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس فى كلية العلوم
كتبت : محمود راغب

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أجرى الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس جولة تفقدية بكلية العلوم رافقه خلالها أ.د. محمد رجاء السطوحي عميد الكلية و أ.د. إيمان عبد العظيم وكيل الكلية لشؤون التعليم و الطلاب.

وبدأت الجولة باطمئنان الدكتور محمود المتينى على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث تفقد سيادته عددا من اللجان و اطمئن من الطلاب على وضوح الورقة الامتحانية و تطبيق كافة الإجراءات القانونية والاحترازية داخل اللجان.

وأجرى الدكتور محمود المتينى جولة لتفقد آخر ما تم تنفيذه من أعمال تطوير المبنى القديم للكلية، وكذا قاعات  التدريس ومعامل الأبحاث و مبنى النانو تكنولوجى.

وتأتي جولة رئيس الجامعة بكلية العلوم في إطار الاهتمام بمتابعة أعمال التطوير و التحديث التي تنفذها الجامعة وفق الخطة الشاملة التي وضعتها إدارة الجامعة منذ سنوات لرفع كفاءة البنية التحتية بمختلف أرجاء الجامعة.

تفقد رئيس الجامعة
تفقد رئيس الجامعة

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جانب من جولة رئيس الجامعة بكلية دار علوم
جانب من جولة رئيس الجامعة بكلية دار علوم

 

جولة رئيس جامعة عين شمس فى كلية العلوم
جولة رئيس جامعة عين شمس فى كلية العلوم

 

جولة رئيس جامعة عين شمس
جولة رئيس جامعة عين شمس

 

رئيس جامعة عين شمس فى كلية دار علوم
رئيس جامعة عين شمس فى كلية دار علوم

 


جامعه عين شمس

كليه العلوم

رئيس جامعه عين شمس

كليه العلوم بجامعه عين شمس



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