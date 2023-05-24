جامعة أسوان تناقش مقترح تقديم منح دراسية لطلاب السودان النازحين

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان جلسته الشهرية رقم (129) برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز عرابى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز عرابى، فى بيان صحفى، أن المجلس ناقش مقترح بتقديم جامعة أسوان، لعدد من المنح الدراسية لطلاب السودان والطلاب الأفارقة، وذلك لدعم الباحثين في عدة تخصصات وبرامج تعليمية متميزه بجامعة أسوان، وخصوصا تخصصات التنميه المستدامة، على إن تتم من خلال مختلف كليات الجامعة والتي يبلغ عددها 18كلية ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل.

وأضاف الدكتور عرابى، أن محافظة أسوان هى البوابة إلى إفريقيا، وهذا يضع على عاتق الجامعة أهمية توطيد العلاقات العلمية والبحثية المشتركة والمتشابكة مع القاره الإفريقية والجامعات الإفريقية، كما تم مناقشة الوضع بدولة السودان الشقيق في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، وتعطل الجامعات بالسودان، وايمانا منا بدور الجامعة الإقليمي والاستراتيجي فى أهمية الامتداد الإفريقي والتكامل مع إخواننا الأفارقة في الدراسات العليا والبحث العلمى، وفق تخصصات منتقاه تدعم الاستدامة والحفاظ على المناخ.