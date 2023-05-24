جارديان: جدل فى بريطانيا بعد منع خبير من حضور حدث حكومى بسبب تغريدات تنتقد المحافظين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه تم منع خبير من حضور حدث حكومي في المملكة المتحدة بسبب تغريدات تنتقد حزب المحافظين.

وأوضحت أنه تم حرمان خبير أسلحة كيماوية من إلقاء كلمة رئيسية في مؤتمر خبراء تديره المملكة المتحدة بعد أن اكتشف موظفو الخدمة المدنية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي كتبها تنتقد الوزراء المحافظين وسياسة الهجرة الحكومية.

وأضافت أن دان كاسزيتا هو واحد من ثمانية متحدثين على الأقل تم منعهم من حضور الأحداث الحكومية من خلال خطة تدقيق مبهمة قدمها جاكوب ريس-موج في عام 2022 ، وهي سياسة وصفها الخبير المحظور بأنها هجوم على حرية التعبير.

وقال كاسزيتا: "أنا لست شيوعيًا ثوريًا. أنا أؤيد حزب الديمقراطيين الليبراليين " . قال إنه ليس لديه شرح مفصل بشأن المنشورات التي أدت إلى حرمانه من مخاطبة حدث متخصص بدأ يوم الثلاثاء.

في يناير ، طلب المسئولون الحكوميون من كاسزيتا ، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في هذا المجال، إلقاء كلمة في مؤتمر نزع السلاح من الأسلحة الكيماوية في لندن. قال إن المسئولين عرضوا التنازل عن رسوم التسجيل حتى يتحدث.

ولكن في أوائل أبريل، تم سحب هذا العرض عندما كتب إليه موظف حكومي ليشرح له أن القواعد الحكومية الجديدة تتطلب "فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمتحدثين المحتملين" قبل أن يتمكنوا من التحدث في المناسبات الرسمية.

وتابع البريد الإلكتروني "لقد حدد التحقق على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك المواد التي تنتقد المسؤولين الحكوميين والسياسة" ، دون الإشارة إلى المنشورات التي تم اعتبارها غير مقبولة ، أو منح كاسزيتا حق الاستئناف.

وأوضحت الصحيفة أن كاسزيتا هو مستخدم متكرر لتويتر. قبل أيام قليلة من تلقي رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بالحظر في أبريل ، شارك سلسلة تغريدات تقارن النائبة عن حزب المحافظين نادين دوريس بسلسلة من حوادث السيارات وكتب "المحافظون الدمويون" وأرفقه بعنوان إخباري قال "الطيار الأفغاني الذي خدم مع القوات البريطانية وفروا إلى المملكة المتحدة في قارب صغير يواجهون الترحيل ".

وأضافت "الجارديان" أن أصل كاسزيتا من الولايات المتحدة ، عمل سابقًا في إدارتي بيل كلينتون وجورج دبليو بوش كخبير أسلحة كيماوية ، ثم في الخدمة السرية الأمريكية ، قبل أن ينتقل إلى المملكة المتحدة قبل 15 عامًا للعمل كمستشار خبير.