تفاصيل مصرع فنان أسوانى وإصابة 4 فى تصادم ميكروباص بتريلا بصحراوى إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حصل "اليوم السابع" على صور لحادث تصادم شهدته مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين فى تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى تريلا على الطريق الصحراوي بمدخل قرية القرايا، وتم نقل جثمان المتوفى والمصابين الأربعة لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبدأت تفاصيل بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من رجال الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى تريلا على الطريق الصحراوي بمدخل قرية القرايا، حيث أسفر الحادث عن مصرع "محمد ربيع" 29 سنة مقيم بأسوان يعمل فنان، ومهندس صوتيات فى أسوان وشهرته "حمو بهريف" وتم نقله لمشرحة المستشفى، وإصابة كل من "على أشرف" 18 سنة، ويوسف محمود 17 سنة، و"محمود عبد الراضى" 22 سنة، و"محمد الششتاوى" 68 سنة سائق التريلا مقيم بالمحلة الكبرى، مصابين بكدمات وسحجات وجروح وكسور واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة أصفون بعد تصادمها فى كوبرى القرية، وتم على الفور نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى، والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري باصطدام سيارة ربع نقل فى كوبرى ترعة أصفون، ما أدى لانقلابها داخل الترعة، وأسفر الحادث عن مصرع "جمعة حسانين مصطفى" 65 سنة بالمعاش مقيم بقرية ترعة ناصر، وإصابة 3 آخرين.

على الفور تم نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى، والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، ونجح رجال مجلس المدينة فى انتشال السيارة من الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



الفنان الأسوانى حمو بهريف المتوفى بالحادث



تصادم ميكروباص فى تريلا بصحراوى إسنا



تفاصيل مصرع فنان أسوانى وإصابة 4 آخرين فى تصادم بإسنا



صور حادث تصادم ميكروباص فى تريلا بصحراوى إسنا



