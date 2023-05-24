تغريم مطعم فرنسى 375 ألف يورو بسبب انتهاك "بيت للسلاحف"

أجبرت السلطات الفرنسية مطعما شهيرا في شاطئ جراند آنس في أرخبيل جوادلوب بمنطقة البحر الكاريبي على دفع مبلغ كبير، يصل إلى 375 ألف يورو كغرامة لمخالفته الاشتراطات البيئية.
كما حكمت بإزالة منشآت بُنيت على الشاطئ بالمخالفة للقانون وإعادته إلى حالته الطبيعية في غضون ثلاثة أشهر، بعدما تبيّن أن المنشأة دمرَّت موقع تعشيش للسلاحف البحرية.
وصدر الحكم من محكمة باس تير في أرخبيل غوادلوب الفرنسي في 28 أبريل/نيسان 2023.
ووصف مفتشو المكتب الفرنسي للتنوع الحيوي هذا العمل بأنه "اعتداء على موئل محمي"، وهو "في هذه الحالة شاطئ تعشيش للسلاحف البحرية".
ورُفِعت جمعية للدفاع عن البيئة في عام 2018 دعوى على المطعم، إذ اعتبرت العمل احتلالًا غير مشروع للملك العام البحري واعتداءً على البيئة.
وتطالب المنظمات البيئية المطاعم وشركات السياحة بالاحترام والالتزام بالتشريعات واللوائح البيئية والحفاظ على الموائل الطبيعية والحياة البرية المحمية.
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