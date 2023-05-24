تغريم مطعم فرنسى 375 ألف يورو بسبب انتهاك "بيت للسلاحف"

وكالات

أجبرت السلطات الفرنسية مطعما شهيرا في شاطئ جراند آنس في أرخبيل جوادلوب بمنطقة البحر الكاريبي على دفع مبلغ كبير، يصل إلى 375 ألف يورو كغرامة لمخالفته الاشتراطات البيئية.

كما حكمت بإزالة منشآت بُنيت على الشاطئ بالمخالفة للقانون وإعادته إلى حالته الطبيعية في غضون ثلاثة أشهر، بعدما تبيّن أن المنشأة دمرَّت موقع تعشيش للسلاحف البحرية.