اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مايو 2023 03:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تراجع الدعم الشعبى بأمريكا للمساعدات الأوكرانية.. و42% ضد عقوبات روسيا

الأربعاء، 24 مايو 2023 02:46 م
تراجع الدعم الشعبى بأمريكا للمساعدات الأوكرانية.. و42% ضد عقوبات روسيا حرب أوكرانيا والبنتاجون
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف استطلاع جديد أجرته كلية هاريس للسياسة العامة في جامعة شيكاغو نشرته وكالة اسوشيتد برس انه بعد مرور 15 شهرا على الحرب الروسية في أوكرانيا، تلاشى الدعم الشعبي الأمريكي لدعم واشنطن لاوكرانيا الا انه لا يزال متواجد.

 

ووجد أن نصف الناس في الولايات المتحدة يدعمون إمداد البنتاجون المستمر بالأسلحة لأوكرانيا للدفاع ضد القوات الروسية. هذا المستوى لم يتغير تقريبًا في العام الماضي ، بينما يعارض حوالي الربع الحفاظ على شريان الحياة العسكري الذي تجاوز الآن 37 مليار دولار.

 

عندما يتعلق الأمر بأنواع معينة من الدعم الأمريكي لأوكرانيا ، فقد شهد الدعم الشعبي للعقوبات الأمريكية ضد روسيا أكبر انخفاض، حيث انخفض من 71% قبل عام إلى 58% هذا الربيع وعلى الرغم من أن هذا لا يزال يمثل الأغلبية، الا ان 42% يعارضون العقوبات.

 

قال محللون إن تراجع الدعم للعقوبات قد يعكس قلق الناس من أن جهود عزل روسيا اقتصاديًا ساهمت في التضخم.

 

بشكل عام ، تظهر النتائج أن اثنين من المخاوف المبكرة التي كان لدى صانعي السياسة الأمريكيين بشأن المساعدة المادية القوية لأوكرانيا لم تتحقق بعد: أن الدعم العام سوف ينفجر إذا استمرت الحرب ، وأن المساعدة الكبيرة لأوكرانيا ستصبح قضية حزبية، تفرق بين الديمقراطيين والجمهوريين.

 

وتعتقد الغالبية العظمى من البالغين الأمريكيين أن روسيا ارتكبت جرائم حرب أثناء الصراع ، بما في ذلك 54% يقولون إن روسيا هي الجانب الوحيد الذي فعل ذلك.

 

إجمالاً، يرى 62% أن روسيا هي العدو - أو العدو الأول - للولايات المتحدة. و 48% قلقون للغاية بشأن نفوذ روسيا حول العالم. في الوقت نفسه ، قال 50% أن لديهم رأيًا إيجابيًا تجاه الشعب الروسي ، مقارنة بـ 17% ممن لديهم وجهة نظر سلبية، ويقول 8% فقط من الناس في الولايات المتحدة أن لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه بوتين.


أوكرانيا

روسيا

اخبار أمريكا

بوتين

البنتاجون

واشنطن

أسلحة امريكية



الموضوعات المتعلقة

مجموعة السبع تدعو الصين إلى الضغط على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا

الأحد، 21 مايو 2023 07:02 م

تطورات حرب أوكرانيا.. أوروبا تواصل دعم كييف بالأسلحة وعائدات روسيا المجمدة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 03:47 م

تطورات حرب أوكرانيا.. أوروبا تواصل دعم كييف.. ألمانيا تقدم 2.7 مليار يورو مساعدة عسكرية.. بلجيكا تمنحها 92 مليون يورو من عائدات روسيا المجمدة.. وموسكو تحقق فى استخدام ذخائر كيميائية بدونباس وتتهم لندن بالتحريض

الأحد، 14 مايو 2023 05:00 ص

نيويورك تايمز: المرحلة التالية من حرب أوكرانيا ربما تخلق زخما للدبلوماسية

السبت، 13 مايو 2023 12:37 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة