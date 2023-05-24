تدريبات صحية متطورة لفئات العاملين بقطاع التطعيمات في أسوان

أسوان- صلاح المسن

نظمت وزارة الصحة تدريبات، لفئات العاملين بقطاع التطعيمات بأسوان، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وصرح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلى أن البرنامج التدريبى إستهدف فئات العاملين بقطاع التطعيمات الروتينية " التمريض ، والمراقبين الصحيين ، ومدخلي البيانات ، ومسئولي التطعيمات " وذلك داخل جميع الوحدات والإدارات الصحية على مستوى المحافظة.

وأضاف الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوانفي "تصريحات صحفية " إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى تطوير أداء العمل بقطاع التطعيمات ، وتلافي المعوقات التى تواجه المنظومة الصحية ، ورفع نسب التغطية ، والتحول إلى نظام الميكنة كبديل للنظام الورقى ، وأضاف إيهاب حنفى بأن البرنامج التدريبي، تم تنفيذه بمتابعة من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية على مدار 5 أيام ، وبإشراف من الدكتورة أسماء نصر مدير إدارة التطعيمات ، وأحمد عاطف مشرف عام التطعيمات بالمديرية.

وكانت قد اختتمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، أعمال البرنامج التدريبى للتعريف بمنظومة التحول الرقمى وتحليل المعلومات للعاملين بقطاع الطب الوقائى، والتى تأتى ضمن خطة متكاملة يتم تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بالمنظومة الصحية والصحة العامة والمجتمعية، فى إطار الجهود الجارية لتنفيذ المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 " .

من ناحية أخري ، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إنه تم تعزيز خدمات فرق الطوارئ للدعم النفسي بمستشفيات (الصداقة، أبو سمبل الدولي، أسوان للصحة النفسية)، لاستقبال الأشقاء السودانيين والمصريين الذين وصلوا إلى حدود جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم النفسى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن خدمات الخط الساخن 16328 التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، متاحة للقادمين الذين يحتاجون إلى الاستفسار أو الدعم النفسي إلى جانب خدمات المنصة الإلكترونية الوطنية للصحة النفسية https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar

من جانبها، أوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه جاري تدريب فريق الخط الساخن، والمنصة الوطنية لخدمات الصحة النفسية، على برنامج «سد الفجوة» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتدريب غير المتخصصين في الطب النفسي لدمج خدمات الصحة النفسية واستيعاب عدد أكبر من المرضى.

وذكرت «منن عبد المقصود» أن تلك الخدمات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية، على دعم علاقات التآخي بين الشعوب، بما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن.