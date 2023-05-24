بوتين: ملتزمون بإمدادات الطاقة.. والغرب أخطأ عندما ظن قدرته على تدميرنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن بلاده ملتزمة بشأن إمدادات الطاقة، مشيراً إلى أن "أسعار الطاقة تقترب من المستويات المقبولة اقتصادياً".



وأضاف بوتين خلال حدث في موسكو، أن "الغرب أخطأ حين ظن أن بإمكانه تدمير اقتصادنا".