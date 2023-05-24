اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 09:22 م
أكرم القصاص
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بوتين: ملتزمون بإمدادات الطاقة.. والغرب أخطأ عندما ظن قدرته على تدميرنا

الأربعاء، 24 مايو 2023 09:00 م
بوتين: ملتزمون بإمدادات الطاقة.. والغرب أخطأ عندما ظن قدرته على تدميرنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن بلاده ملتزمة بشأن إمدادات الطاقة، مشيراً إلى أن "أسعار الطاقة تقترب من المستويات المقبولة اقتصادياً".

وأضاف بوتين خلال حدث في موسكو، أن "الغرب أخطأ حين ظن أن بإمكانه تدمير اقتصادنا".

 

 


روسيا

فلاديمير بوتين

إمدادات الطاقة

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