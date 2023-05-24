أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن بلاده ستعزز علاقاتها مع دول آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية بكل السبل الممكنة.
وقال بوتين، فى كلمة عبر الفيديو للمشاركين في الاجتماع الدولي للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية المنعقد في مقاطعة موسكو تحت رعاية مجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء - "نحن نقدر تقديراً عالياً حقيقة أن روسيا لديها العديد من الشركاء في مناطق مختلفة وفي قارات مختلفة".
وأضاف الرئيس الروسي:"أننا نقدر بصدق العلاقات التاريخية القوية والودية القائمة على الثقة مع دول آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية"، مشددا على أن بلاده ستعزز هذه العلاقات بكل الطرق الممكنة.
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