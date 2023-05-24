وقال بوتين، فى كلمة عبر الفيديو للمشاركين في الاجتماع الدولي للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية المنعقد في مقاطعة موسكو تحت رعاية مجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء - "نحن نقدر تقديراً عالياً حقيقة أن روسيا لديها العديد من الشركاء في مناطق مختلفة وفي قارات مختلفة".

وأضاف الرئيس الروسي:"أننا نقدر بصدق العلاقات التاريخية القوية والودية القائمة على الثقة مع دول آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية"، مشددا على أن بلاده ستعزز هذه العلاقات بكل الطرق الممكنة.



