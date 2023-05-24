بلاش ترمى بذور البطيخ.. 5 فوائد صحية لتناوله أبرزها تقوية المناعة

كتبت ميرفت رشاد

البطيخ فاكهة الصيف، فيمكن أن يساعدك تناوله التغلب على ارتفاع درجات الحرارة ، فدائما نحتفظ بالبذور جانبًا على الفور لإلقائها في سلة المهملات، إنها عادة يجب التخلي عنها لأن بذور البطيخ لها العديد من الفوائد الصحية، مثل بذور عباد الشمس وبذور الشيا ، يمكن أيضًا استهلاك بذور البطيخ لصحة جيدة، وإليك الفوائد ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

الفوائد الصحية لبذور البطيخ



1. صحة القلب



تعتبر بذور البطيخ مصدرًا ممتازًا للمغنيسيوم، إنه يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب من خلال تنظيم ضغط الدم ودعم نظم القلب السليم.

2. دعم جهاز المناعة



يعد الزنك أمرًا ضروريًا لنظام المناعة القوي ، لذلك سوف يسعدك معرفة أنه يوجد بكثرة في بذور البطيخ، يتم إنتاج وتنشيط الخلايا المناعية التي تساعد على مكافحة الالتهابات وأي اضطراب بمساعدة الزنك.

3. صحة الجهاز الهضمي



تحتوي بذور البطيخ على الألياف والدهون غير المشبعة ، والتي يمكن أن تساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز حركات الأمعاء الصحية.

4. صحة الجلد والشعر



بذور البطيخ غنية بالبروتين والأحماض الدهنية الأساسية ، والتي يمكن أن تساعد في الحصول على بشرة وشعر صحيين، يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية أيضًا في تقليل الالتهاب ومنع حب الشباب.

5. صحة العظام



نعلم أنه للحصول على عظام قوية وصحية ، نحتاج إلى الكالسيوم ، وبذور البطيخ تحتوي على المعادن، بصرف النظر عن صحة العظام ، فهو ضروري أيضًا لوظيفة العضلات وإشارات الأعصاب المناسبة.

كيف تأكل بذور البطيخ؟



يمكنك طهي بذور البطيخ في الفرن لجعلها صالحة للأكل، طريقة أخرى لأكل بذور البطيخ هي طحنها ورشها على السلطات الصحية أو الأطعمة المغذية الأخرى.

راقب كمية بذور البطيخ التي تتناولها



يمكنك تناول بذور البطيخ بانتظام لأنها مصدر كبير للفيتامينات والألياف والدهون الصحية والبروتين، لكن لا تتناولها بكميات كبيرة لأنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية، من الأهمية بمكان التأكد من تناولها باعتدال، لذلك التزم بحوالي 30 جرامًا أو حوالي ثلث كوب من بذور البطيخ للاستهلاك اليومي.