اليوم السابع
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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى بورسعيد

الأربعاء، 24 مايو 2023 06:19 م
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى بورسعيد محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، لنتيجة الشهادة الإعدادية، بنظام البابل شيت الجديد الذى يتم تطبيقه فى المحافظة كأولى محافظات الجمهورية للعام الثانى على التوالى، والتى جاءت بنسبة 84.3%، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية. 

وينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد التى اعتمدها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منذ قليل، بنسبة نجاح 84.3%. 

وللحصول عليها بأسرع الطرق، حيث يتيح "اليوم السابع" لقرائه نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد للعام الدراسى الحالي. 

وللحصول على النتيجة اضغط هنا

 


نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد

نتيجة الشهاده الاعدادية بورسعيد

نتيجة الشهادة الاعداديه بورسعيد

الشهادة الاعدادية بورسعيد



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