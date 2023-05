بايدن يثير السخرية بتصريح حول إنقاذ بيلوسى للاقتصاد خلال "الكساد الكبير"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة الكساد الكبير، الذي بدأ عام 1929، وهي لم تكن ولدت بعد.

وخلال احتفال تكريمي للنساء الديمقراطيات، قال بايدن: "... بيلوسي ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة الكساد الكبير. تمرير قانون الرعاية الميسرة. منذ أن توليت منصبي، قادت المعركة لمساعدتنا في تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية، وقانون البنية التحتية للحزبين، وقانون خفض التضخم. دافعت عن الديمقراطية في أعقاب السادس من يناير".

