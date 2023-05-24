وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، أن الهيئة تسعى إلى رفع مستوى استثمار طاقات الشباب، وتقدم لهم المواكبة اللازمة لكافة تفاصيل المهمة التاريخية للمملكة في محطة الفضاء الدولية .. حيث يقدم المعرض محطات تثقيفية وتوعوية لزواره، ويتيح لهم تجارب استكشافية وتقنية ومعرفية تحكي تاريخ الفضاء وازدهاره عالميا، فضلا عن المجسمات والمحاكاة الواقعية لبعض جوانب حياة رواد الفضاء وطرق أدائهم لمهماتهم المؤثرة.

وأضافت الوكالة أن المعرض يقدم لزواره فقرات توعوية وتجارب في علوم الفضاء وعجائب الكيمياء والفيزياء، من خلال المسرح المهيأ لعرضها، بمشاركة خبراء ومختصين يبسّطون المعارف العلمية للأطفال والزوار، وكذلك الشاشة الضخمة التي تتيح للزوار مشاهدة مراحل المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين عبر البث المباشر.