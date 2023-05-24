اليوم السابع
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انطلاق امتحانات نهاية العام بهندسة حلوان اليوم.. وتستمر حتى 19 يونيو المقبل

الأربعاء، 24 مايو 2023 07:00 ص
انطلاق امتحانات نهاية العام بهندسة حلوان اليوم.. وتستمر حتى 19 يونيو المقبل امتحانات جامعة حلوان- أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تنطلق اليوم الأربعاء ، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022 / 2023 بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان ، حيث ينطلق الماراثون اليوم 24 مايو وتنتهي الامتحانات 19 يونيو المقبل .
 
 
 
كان الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، قد أكد أن الجامعة انتهت من الاستعدادات الخاصة بأعمال  الامتحانات، وأنه تم إعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان آداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لهم.
 
وقال رئيس جامعة حلوان - في تصريح سابق  إنه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث  توفير  الملاحظين والمراقبين، وكذلك الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ .
 
 
 

 


التعليم العالى

جامعة حلوان

امتحانات نهاية العام

امتحانات الجامعات

السيد قنديل



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