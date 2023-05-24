انتداب المعمل الجنائى لحريق استراحة المركزي للمحاسبات في الواحات البحرية

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائى لإعداد تقرير فنى عن أسباب الحريق وبداية نشوبه ونهايته والعوامل التي ساعدت على الاشتعال ، لكشف ملابسات حريق استراحة خاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات في الواحات البحرية .

وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الحريق لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

كشفت معاينة رجال المباحث لعقار اشتعل به حريق في الواحات البحرية بالجيزة، أن الحريق اشتعل بسطح العقار، وهو عبارة عن استراحة للمدينة خاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات وتم السيطرة عليه دون إصابات.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا باشتعال حريق بعقار في منطقة الواحات البحرية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرته وتبين أن الحريق اشتعل أعلى سطح العقار دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق والتي امرت بما سبق.