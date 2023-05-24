اليوم.. قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية الأمل برأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

تختتم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، أعمالها الشهرية، بالكشف الطبى على أهالى قرية الأمل بمدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر.

وكانت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، انتهت أمس الثلاثاء وأول أمس الاثنين، من الكشف الطبى على أهالى القرى التابعة لمدينة سفاجا "النصر وأم الحويطات" لمدة يومين وقبلها تم الانتهاء من اجراء الكشف الطبى على أهالى مدينة مرسى علم.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها خلال مايو الجارى يومى 10 و11 مايو بقرية الحمروين بمدينة القصير، وتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على أهالى القرية.

وعقب الانتهاء من الكشف الطبى على أهالى الحمروين تابعت القوافل العلاجية عملها إلى منطقة المستعمرة وتم الكشف الطبى على الأهالى هناك لمدة يومين أيضا 12 و13 مايو الجارى، ومنها إلى قرى مدينة الشلاتين المختلفة حيث قريتى رأس حدربة وادالديت ثم إلى مدينة حلايب للكشف على مواطنيها يومى 16 و17 مايو، ثم قرية ابو رماد بحلايب، ثم مركز صحة الأسرة بمرسى علم.

وتجرى القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة شهريا الكشف الطبى على أهالى قرى البحر الأحمر وصرف العلاج وكذلك إجراء التحاليل والأشعة اللازمة وكذلك التحويل إلى المستشفيات مجانا إذا لزم الأمر وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور أحمد الصاوى منسق القوافل.