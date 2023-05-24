اليقظة المفرطة.. تعرف على معناها والأسباب والعلاج

كتب – حسام الشقويرى

اليقظة المفرطة هي حالة من زيادة الوعي واليقظة. قد تكون شديد اليقظة إذا كنت دائمًا على أهبة الاستعداد وتبحث عن الخطر ، حتى عندما يكون هناك خطر ضئيل أو معدوم لحدوث شيء سيئ، وفقا لما نشره موقع health

ويمكن أن يكون فرط اليقظة أحد أعراض الحالات النفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) والقلق . في بعض الأحيان يكون اليقظة المفرطة علامة على حالات صحية جسدية ، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو مرض الزهايمر . ويمكن أن تؤدي العقاقير الترويحية واضطرابات تعاطي المخدرات أيضًا إلى اليقظة المفرطة.

و للإفراط في اليقظة تأثير سلبي كبير على نوعية حياتك ، مما يؤدي إلى ضعف الذاكرة ، وصعوبة تنظيم المشاعر ، وصعوبة الحفاظ على العلاقات ، والصعوبات في تنفيذ المهام اليومية.

ومن الطبيعي أن تمر فترات قصيرة من اليقظة المفرطة. على سبيل المثال ، إذا شاهدت فيلمًا مخيفًا ، فقد تكون في حالة تأهب قصوى وتخاف من الأصوات التي قد لا تزعجك لولا ذلك ، مثل صرير الأرضية أو حفيف الرياح في الأشجار بالخارج.

ويتسم بعض الأشخاص باليقظة الشديدة حيال أشياء معينة ، مثل العلامات الموجودة على قميص يحتك بجلدهم أو صوت المنبه الخاص بشخص ما يرن بشكل متكرر في الشقة المجاورة. قد تلاحظ هذه الأحاسيس أو الأصوات وتصبح مضطربًا ومشتتًا ، لكنك في النهاية تمضي قدمًا.

من ناحية أخرى ، فإن اليقظة المفرطة المزمنة تتجاوز الوعي المؤقت والانزعاج. قد يقوم الأشخاص الذين يعانون من اليقظة المفرطة بفحص بيئتهم باستمرار للعثور على التهديدات ولديهم استجابات وردود فعل غير طبيعية على الأصوات والمشاهد والمواقف اليومية. يمكن أن تسبب اليقظة المفرطة أعراضًا جسدية وسلوكية وعاطفية.

الأعراض الجسدية لفرط اليقظة

قد تشمل الأعراض الجسدية لفرط اليقظة ما يلي:

التعرق

سرعة دقات القلب

تنفس سريع وضحل

الأرق

توتر العضلات

اتساع حدقة العين

إن كونك في حالة دائمة من الوعي "بالقتال أو الهروب" يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق والتعب بمرور الوقت.

خيارات علاج فرط اليقظة

يختلف علاج اليقظة المفرطة حسب السبب. علاج فرط اليقظة المرتبط باضطراب ما بعد الصدمة ، على سبيل المثال ، سيكون مختلفًا عن علاج فرط اليقظة الناجم عن سوء استخدام الأدوية المنشطة. يمكن أن يساعد علاج الحالة الكامنة جنبًا إلى جنب مع آليات الاستشارة والتكيف الأشخاص على التغلب على فرط اليقظة.