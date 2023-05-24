اليوم السابع
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النائب العام يستقبل نظيره لدولة روسيا الاتحادية لتعزيز سبل التعاون.. صور

الأربعاء، 24 مايو 2023 04:35 م
النائب العام يستقبل نظيره لدولة روسيا الاتحادية لتعزيز سبل التعاون.. صور النائب العام ونظيره لدولة روسيا الاتحادية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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استقبل المستشار حماده الصاوي اليوم الأربعاء، نظيره إيغور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفدٍ قضائيٍ رفيع المستوى من مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية لمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية  وذلك لتعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي بين النيابتين.
 
وتأتي الزيارة استجابةً لدعوة النائب العام لنظيره النائب العام لروسيا الاتحادية؛ في إطار تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي بين النيابتين، وتفعيلًا لمذكرة التفاهم المبرمة بينهما، وجدول الأعمال المكمل لها بشأن برنامج التعاون القضائي الدولي الملحق بالمذكرة، والموقع بين النيابتين في منتصف يونيو الماضي.
 
 
 
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النائب العام يستقبل نظيره لدولة روسيا الاتحادية 

 

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النائب العام يستقبل نظيره لدولة روسيا الاتحادية 

 

 

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النائب العام يستقبل نظيره لدولة روسيا الاتحادية 
 
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النائب العام يستقبل نظيره لدولة روسيا الاتحادية

النائب العام

النائب العام لروسيا الاتحادية

التعاون القضائى

مذكرة تفاهم



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