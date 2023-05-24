اليوم السابع
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"المعلمين": وفاة مشرف نشاط أثناء المراقبة على امتحانات الإعدادية بالزقازيق

الأربعاء، 24 مايو 2023 07:58 م
"المعلمين": وفاة مشرف نشاط أثناء المراقبة على امتحانات الإعدادية بالزقازيق خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب
كتب: أية دعبس

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تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، يفيد بوفاة شحاته حسن إبراهيم مشرف نشاط أثناء المراقبة على أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة أم الأبطال بالزقازيق.

 

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محسن لطفي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، بمساندة أسرة المعلم، فى مصابهم الأليم ، خلال هذه الظروف الصعبة .

 

ووجه نقيب المعلمين بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأسرته.

 

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


نقابة المعلمين

غرفة عمليات المعلمين

امتحانات الإعدادية



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