المشدد 5 سنوات لشاب لشروعه فى سرقة هاتف فتاة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لقيامه بالشروع فى سرقة هاتف محمول من فتاة أثناء سيرها بالطريق العام، بنطاق دائرة مركز شرطة بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل وباسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية، ليوم 10 من يناير المنقضى، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة شابا مقيم مركز بلبيس، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالشروع فى سرقة هاتف محمول من فتاة أثناء سيرها بالطريق العام.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، لقيامه بالشروع فى سرقة هاتف محمول من فتاة أثناء سيرها بالطريق العام، بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن قام باستيقافها مشهرا سلاح أبيض " سكين" فبث العرب فى نفسها وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على الهاتف المحمول إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو ضبطه من قبل الأهالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوه، وبالعرض على جهات النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.