وذكر المركز - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء، أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي سجلت 6 هزات أرضية، منها هزتان في تركيا الأولى بقدر 3.0 والثانية 2.4 درجة على مقياس ريختر، وهزتين في لواء إسكندرون أعلاها بقدر 3.4 درجات".

وأشار إلى أنه تم تسجيل هزتين في البحر شمال غرب اللاذقية، الأولى على بعد 50 كم وبقدر2.9 درجة، والثانية بقدر 3.0 درجات على مقياس ريختر.