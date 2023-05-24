المتهمون بالتشاجر فى الإسماعيلية بعد مقتل شخص وإصابة آخرين: خلافات جيرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

لم يتخيل مواطنون بمنطقة القنطرة بالإسماعيلية، أن خلافات الجيرة المتكررة بينهم، ستنتهي بدخول أحدهم القبر والآخرين إلى السجن، بعدما احتدم الخلاف، وحاول الوسطاء التدخل لانهاء الأمر وديا، لكن الشيطان أيضا تدخل، ليزيد من حجم الخلاف.

مشادات جديدة وقعت بين الطرفين، بسبب خلافات الجيرة، تطورت ل مشاجرة بالأسلحة البيضاء، سقط فيها قتيلا وعدد من المصابين، حيث نجحت الشرطة في ضبط طرفي المشاجرة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب خلافات الجيرة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى ومصاب.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص"مصاب بجروح قطعية"، نجليه "مصابيّن بجروح طعنية" وتوفى أحدهما متأثراً بإصابته)، طرف ثان (أحد الأشخاص، وبحوزته سلاح أبيض "سكين") جميعهم مقيمين بدائرة المركز وذلك بسبب خلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذلك لخلافات الجيرة وقرر أنه تعدى على الطرف الأول بالأداة المضبوطة بحوزته فأحدث إصاباتهم المُشار إليها والتى أودت بحياة الثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.