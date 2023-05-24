وكالات

اعتبر الكرملين بولندا "دولة معادية" لروسيا، مؤكدا أن قيادتها تمارس الكراهية ضد الروس، بحسب ما ذكر موقع "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.

وفى السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، أنه من السابق لأوانه الحديث عن حل سلمى للصراع فى أوكرانيا، لعدم وجود شروط مسبقة لهذا السيناريو فى الوقت الحالى.