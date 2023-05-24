اعتبر الكرملين بولندا "دولة معادية" لروسيا، مؤكدا أن قيادتها تمارس الكراهية ضد الروس، بحسب ما ذكر موقع "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.
وفى السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، أنه من السابق لأوانه الحديث عن حل سلمى للصراع فى أوكرانيا، لعدم وجود شروط مسبقة لهذا السيناريو فى الوقت الحالى.
وقال بيسكوف - في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عن خطط المصالحة المختلفة التي قدمتها الدول الأخرى والتي ستكون الأفضل بالنسبة لروسيا وما إذا كان لموسكو نسختها الخاصة - "من السابق لأوانه الحديث عنها. لا توجد شروط مسبقة لعملية السلام لم يتم وضعها بعد، بشكل واضح.. العملية العسكرية الخاصة مستمرة".
وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين مستعد للتفاوض مع حكومة كييف الحالية، قال بيسكوف: "هذا غير ممكن، لأن أي مفاوضات مع روسيا محظورة في أوكرانيا".
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