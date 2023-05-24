القبض على المتهم بتعدين العملات الرقمية المشفرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تعدين العملات الرقمية المشفرة)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الإفتراضية" وآثارها الضارة على الإقتصاد القومى للبلاد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تعدين العملات الإفتراضية، وإستخدامه للشقة محل سكنه وكراً لممارسة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد 28 كارت شاشة يستخدموا كـإحدى مكونات شبكة التعدين- عدد 10 وحدات ذاكرة "فلاش ميمورى" - عدد 5 "هارد ديسك" - عدد 7 "بوردات إلكترونية" - عدد 11 جهاز تقوية كهرباء- عدد 2 جهاز حاسب آلى - عدد 2 هاتف محمول) .

بمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامى المؤثم على النحو المُشار إليه ، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على العديد من المحافظ المالية بمنصات تداول العملات الإفتراضية وبرامج خاصة بعمليات التعدين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.