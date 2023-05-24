الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية

كتب زكى القاضى

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول جان بوسكو كازورا رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء العلاقات العسكرية الثنائية، أعقب ذلك إنعقاد الجلسة الختامية للإجتماع الثانى للجنة التعاون العسكرى المصرية الرواندية برئاسة رئيسا الأركان لكلا البلدين، تناولت أنشطة ومجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات العلمية والتدريبية بين الجانبين .

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات التعاون التى تجمع القوات المسلحة ونظائرها بالدول الأفريقية الشقيقة والصديقة ، معرباً عن تطلعه للمزيد من التعاون والتنسيق المستمر لتحقيق الرؤى المشتركة التى تم التوصل إليها خلال الإجتماع .

من جانبه أكد الفريق أول جان بوسكو كازورا رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية على عمق العلاقات التى تربط مصر ورواندا، مشيداً بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم فى كافة دول القارة الأفريقية .

حضر اللقاء والجلسة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وملحق الدفاع الرواندى بالقاهرة .