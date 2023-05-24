"العدل" تنشئ فرع توثيق سيارات الإسكندرية

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، بمشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فرع توثيق مجمع خدمات مصر الذى يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب سيناء والمقرر أن يعمل خلال فترة مسائية من 5 إلى 9 مساء اعتبار من بداية الشهر المقبل، وكذلك إطلاق خدمة جديدة لأول مرة داخل محافظة جنوب سيناء والخاصة بمكتب توثيق زواج الأجانب.

وقال الدكتور جمال يقوت رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق أن صدور قرار وزير العدل رقم 1151 لسنة 2023، بإنشاء فرع توثيق مجمع خدمات مصر، الذى يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب سيناء بمبنى مجلس المدينة بالطريق الدائرى الأوسط بحى النور بشرم الشيخ، والذى يعمل بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمي ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة والذى من شأنه أن يقضى على الزحام وسرعة تقديم الخدمة للجمهور.