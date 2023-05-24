اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 01:52 م
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العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الأربعاء، 24 مايو 2023 01:17 م
العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية فى القنطرة غرب بالإسماعيلية جثة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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عثر أهالى القنطرة غرب بالإسماعيلية على جثة لسيدة مجهولة الهوية مصابة بجروح تهتكية بفروة الرأس وفى جميع أنحاء جسدها وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبوخليفة للطوارىء تحت تصرف النيابة العامة. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوخليفة للطوارىء بوصول جثة سيدة مجهولة فى العقد الثالث إلى مستشفى أبوخليفة للطوارىء مصابة بجرح تهتكى بفروة الرأس بالإضافة إلى جروح بجميع أنحاء الجسم.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وتبين أن المجنى عليها ترتدى كامل ملابسها وبها عدة إصابات ورجح ضباط المباحث أن يكون وراء ارتكاب الجريمة شبهة جنائية.
 
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب من جهودهم لكشف هوية المجنى عليها والتوصل إلى مرتكبي الواقعة وظروفها وملابساتها والقبض على مرتكبيها.

 


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