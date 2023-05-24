اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الطب البيطرى بالجيزة يضبط 3 أطنان و85 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:39 ص
الطب البيطرى بالجيزة يضبط 3 أطنان و85 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى- صورة ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الطب البيطرى بالجيزة حملة على الأسواق تم خلالها ضبط 3 أطنان و 85 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية واسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.
 
كما تم تنظيم قافلة علاجية مجانية بمركز أبو النمرس، تم خلالها رش وتجريع وعلاج 1750 رأس ماشية، وتم عقد ندوة ارشادية حول الامراض المشتركة.
 
يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
 
وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.

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الزراعة

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